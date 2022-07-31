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Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Ağustos ayı Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Ağustos ayı Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri

Kritik toplantı öncesinde ana gündem maddeleri birçok vatandaş tarafından araştırılırken "Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arandı. Bilindiği gibi son Kabine Toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmişti. Ağustos ayı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İşte Kabine Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

31.07.2022 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Kritik toplantıda masadaki konular: Kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması ve daha birçok konu toplantıda ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ağustos ayı Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

  • KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

    Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

    Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

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