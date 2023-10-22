Kabine toplantısı ne zaman? 23 Ekim yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var?
Pazartesi günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısı ile ilgili arayışlar söz konusu. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, 15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının bugün olup olmadığı ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, detaylar... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 günde 1 Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısına dair araştırmalar başlamış durumda.
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Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlanmış durumda.Cumhuriyetin 100. yılı, İsrail - Filistin savaşı ve ekonomideki son durum nedeniyle merakla beklenen toplantıya dair yurt genelindeki vatandaşlar; kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, konuya dair son bilgiler...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısı, yarın yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
15 günde 1 gerçekleştirilen ve son olarak 9 Ekim Pazartes günü saat 14:00'de gerçekleştirilen toplantı ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
İşte, son toplantıda öne çıkan detaylar:
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EKONOMİ, DEPREM VE TERÖRLE MÜCADELE
İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni akademik yılın, YÖK, üniversitelerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır. Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir.
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EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE
Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
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"TEK BİR MASUMUN BURNUNUN KANAMASINA RAZI DEĞİLİZ"
1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz.
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