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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni ilk Kabine Toplantısı gündem maddeleri

Kabine Toplantısı, seçimlerin ardından ilk kez bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı, yeni bakanların katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları arasında ekonomi, dış politika, terörle mücadele gibi gündem maddeleri ön planda olacak. İşte "Yeni Kabine ilk toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

Giriş: 06.06.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'deki seçim maratonu sona erdi. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, seçimlerin ardından ilk kez toplanıyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ekonomi politikalarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Kabine konuları... 

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

    Seçimlerin ardından kurulan yeni Kabine Toplantısında yeni hükümetin yol haritası değerlendirilecek, öncelikli konular görüşülecek.

  • ÖNCELİKLİ KONU EKONOMİ

    Yeni Kabine'nin öncelikli konularından birisini ekonomi oluşturuyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Ekonomide izlenecek yol haritası da ele alınacak.

    Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

  • İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

    Toplantının bir diğer önemli maddesini ise İsveç'in NATO üyeliği oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı Cumhurbaşkanlığı töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliği masaya yatırılmıştı.

    Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. Diğer yandan Hakan Fidan bakanlığında dış politika da görüşülecek.

    Ayrıca; terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

  • YENİ BAKANLAR KURULU 

    Yeni hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan oluşuyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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