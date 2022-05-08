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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat kaçta toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Milyonların gözü Kabine toplantısına çevrildi. Kritik konuların görüşüleceği Kabine toplantısının tarihi netleşti. Ramazan Bayramı sonrası ilk Kabine toplantısında ekonomik gelişmelerden, sığınmacılara, Rusya Ukrayna savaşındaki son duruma kadar birçok konu ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı kararlarına ilişkin detaylar...

08.05.2022 - 20:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan Bayramı tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısı için geri sayım başladı. En son 25 Nisan tarihinde toplanan Kabine yeni gündem maddeleri ile bu hafta tekrar toplanacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte, Mayıs ayı Kabine Toplantısı ilgili tüm detaylar..

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü yani yarın yapılacak. Toplantının 15:00'da başlaması bekleniyor. 

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 

    Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden biri sığınmacı ve göçmenler meselesi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesine ilişkin detayların masaya yatırılacağı öngörülüyor.

    Kabine Toplantısının bir diğer gündem maddesi ise Rusya - Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum değerlendirilirken, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının da konuşulacağı belirtiliyor.

  • Ekonomide yaşanan gelişmeler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Hem enflasyonla hem de yaşanan fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

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