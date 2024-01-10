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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı gündemi

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Normal şartlarda her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ekonomi başta olmak üzere önemli gündem konuları ele alınıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplana Kabine, Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemiyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Kabine Toplantısı var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:34
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        • 1

          Kabine Toplantısı ne zaman? Her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun iş programı nedeniyle yapılamıyordu. Şimgi gözler önümüzdeki Kabine Toplantısı'na döndü. Yeni Kabine'de emekli zammı, İsveç'in NATO üyeliği ve terör gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Kabine Toplantısı var mı? İşte, detaylar..

        • 2

          BUGÜN (10 OCAK ÇARŞAMBA) KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

          Bugün Kabine Toplantısı'nın yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Toplantının gerçekleşmesi halinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

          En son yapılan Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihindeydi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.

          Yeni Kabine Toplantısının tarihi henüz belli değil. Kabine Toplantısının tarihi belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda gündeme alınacak konular arasında; emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular olacak.

        • 5

          KABİNE'NİN ANA KONUSU EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK İLAVE ZAM OLACAK

          Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

          Kabine'de, Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

        • 6

          TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI

          Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.

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