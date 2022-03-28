Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda her hafta olduğu gibi bu hafta da belirli konular ele alıncak. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları milyonların gündeminde yer alırken "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte, detaylar...