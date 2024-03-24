Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Normal şartlar altında iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmektedir. Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar, gündem maddeleri de merak konusu oldu. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...