Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Alınan kararlar toplantının sona ermesinin ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Yeni yapılacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı tarihi, saati ve gündemdeki konuları
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Kabine Toplantı tarihi belli oldu. Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Toplantı saati henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.
Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.
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Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
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