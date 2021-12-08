Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısından çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi kabine toplantısı genellikle 2 haftada bir gerçekleşiyor.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla toplandı. Kritik toplantının ana gündem maddesinin; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olması bekleniyordu. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

OMİCRON VARYANTI İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durumun da gözden geçirileceği düşünülüyor. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olan konulardan biri. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendiriliyor.