Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL? Bugün toplanacak olan Kabine'de bu sorunun cevabı araştırılacak. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
EMEKLİ İKRAMİYESİ EN KADAR OLACAK?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapılandığında sizlerle paylaşacağız.
Tüm bu ihtimallerleler beraber net rakamların bugün toplanacak veya bir sonraki Kabine Toplantısı'nda belli olacak.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Kabine toplantısında emeklinin beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması bekleniyor. Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı kabinede görüşülecek. Nisan ayı sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.
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