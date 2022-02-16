Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Uzun süredir kamuoyunun gündemini işgal eden yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturalarındaki artış Kabine'de değerlendirilecek başlıklar arasında yer alacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomi ve dış politika oluşturacak. Beştepe'deki toplantı saat 15.00'te başlayacak
FİYATLAR İNDİRİLECEK Mİ?
Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Değerlendirme başlıklarının başında ise yüksek elektrik faturaları geliyor.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
DIŞ POLİTİKA DİĞER KONULAR
Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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