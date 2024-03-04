Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Kabine Toplantısı konuları neler, gündemde neler var?

        Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve gündem konuları ne olacak?

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN: Milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek, önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine'de alınacak kararlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve gündemdeki konular neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 08:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gündemdeki önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda; yerel seçim, terörle mücadele ve fahiş fiyatlar gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

          Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda birçok konu ele alınacak.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?

          Bugün gerçekleşecek toplantıda F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.

        • 4

          SEÇİM GÜVENLİĞİ

          Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçim güvenliği için de yürütülen çalışmalar ele alınacak.

        • 5

          ÖĞRETMEN ATAMALARI

          Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.

        • 6

          F-16 SÜRECİ

          F-16 savaş uçağı Tedarik sürecinde Washington yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

        • 7

          ET FİYATLARI

          Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.

        • 8

          TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE

          Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

          Dış politikada ana gündem Gazze olacak. Gazze'deki son durum, ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Gazze'ye yardımlar da görüşülecek

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        Habertürk Anasayfa