Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve gündem konuları ne olacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN: Milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek, önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine'de alınacak kararlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve gündemdeki konular neler? İşte, detaylar...
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Gündemdeki önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda; yerel seçim, terörle mücadele ve fahiş fiyatlar gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda birçok konu ele alınacak.
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KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?
Bugün gerçekleşecek toplantıda F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.
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SEÇİM GÜVENLİĞİ
Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçim güvenliği için de yürütülen çalışmalar ele alınacak.
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ÖĞRETMEN ATAMALARI
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.
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F-16 SÜRECİ
F-16 savaş uçağı Tedarik sürecinde Washington yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.
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ET FİYATLARI
Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.
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TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE
Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
Dış politikada ana gündem Gazze olacak. Gazze'deki son durum, ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Gazze'ye yardımlar da görüşülecek