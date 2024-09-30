Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 30 Eylül 2024 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı, en son 9 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. Ekonomik konuların da masada olması bekleniyor. Toplantı sonrası Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte 30 Eylül 2024 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…
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Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi araştırılmaya başlandı. 30 Eylül Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları arama motorlarında sorgulanır hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu hafta ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerini değerlendirmek üzere toplanması bekleniyor. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte, detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Kabine, son olarak 9 Eylül 2024 tarihinde toplandı.
Yeni Kabine Toplantısı tarihi ise henüz açıklanmadı. Toplantının bugün yani 30 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi kaynaklardan açıklama geldiğinde haberlerimizde yer verilecektir.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı’nda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası ve İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı olması bekleniyor.
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Kabinede Suriye ile yeni dönemin yol haritasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
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Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede ele alınacak başlıklar arasında olması bekleniyor.
Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içindeki faaliyetlerde gelinen son durumun da masaya yatırılacağı öngörülüyor.
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