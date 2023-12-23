Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yapılmamıştı. Toplantının sona ermesinin ardından kabine kararları ve sonuçları bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında neler var?" İşte Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri...