Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı tarihi kadar, gündem maddeleri de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı normal şartlar altında 14 günde bir yapılmaktadır. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplansı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...