Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yeni kabine toplantısının gündem maddelerinde neler, hangi konular var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yeni kabine toplantısının gündem maddelerinde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi son Kabine toplantısı 1 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Kritik toplantı öncesinde toplantının ana gündem maddeleri birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

21.08.2022 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kabine toplantısına kısa bir süre kalırken, toplantının gündem maddelerinİ oluşturan konular merak konusu oldu. Geçen hafta yapılması beklenen Kabine toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Toplantının ardından alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yeni kabine toplantısının gündem maddelerinde neler var? İşte kritik toplantı öncesi tüm merak edilenler...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Geçen hafta yapılması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 22 Ağustos Pazartesi toplanacak. Beştepe’de toplanacak Kabine’de önemli kararların alınması bekleniyor. 

  • 22 AĞUSTOS PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

    Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

    Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

  • İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.