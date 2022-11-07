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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Son olarak 24 Ekim günü gerçekleştirilen toplantının ardından gözler Kasım ayı Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. 7 Kasım Kabine Toplantısı'nda EYT, enflasyonla mücadele ve taşerona kadro gibi maddeler ele alınacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi...

Giriş: 07.11.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son olarak 24 Ekim Pazartesi günü toplanan Kabine, Kasım ayında yeniden bir araya geliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde EYT, taşerona kadro, enflasyonla mücadele gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıklayacak. İşte, 7 Kasım Kabine Toplantısına dair merak edilenler...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Ülke gündemi ve dış politika gibi önemli konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı saatine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken görüşmelerin saat 15:30'da başlaması bekleniyor.

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

    Kabine Toplantısı gündeminde enflasyonla mücadele, yeni destekler, EYT, sözleşmeliye kadro ve dış meseleler ele alınacak.

     

  • ENFLASYONLA MÜCADELE

    Enflasyonla mücadele kapsamında esnaf - dar gelirlilere ilişkin yeni adımlar ve Meclis gündeminde yer alan torba yasalar da Kabinenin gündeminde yer alacak.

  • YENİ DESTEKLER

    Kış döneminde ihtiyaç sahiplerine sağlanan Doğalgaz yardımı gibi olası desteklerin toplantı gündeminde olması bekleniyor.

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