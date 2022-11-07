Son olarak 24 Ekim Pazartesi günü toplanan Kabine, Kasım ayında yeniden bir araya geliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde EYT, taşerona kadro, enflasyonla mücadele gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıklayacak. İşte, 7 Kasım Kabine Toplantısına dair merak edilenler...