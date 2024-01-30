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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri nelerdir?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

        Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı genellikle 14 günde bir gerçekleşmektedir. Hatırlanacağı gibi yılın ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşmişti. İşte 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:35
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        • 1

          Kabine Toplantısı gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda gündeme dair birçok konunun ele alınması bekleniyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi kadar gündem maddeleri de birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...

        • 2

          YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

          Yeni toplantının yapılacağı güne ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

          Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

          Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        • 5

          Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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