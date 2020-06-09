Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Yüz yüze gerçekleşecek toplantısının 15.30'da başlaması bekleniyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

13-14 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da kabine toplantısı ardından belli olacak.