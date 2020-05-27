Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü toplanacak. Toplantı için tam bir saat verilmezken, gün içerisinde gerçekleştirileceği kesin olarak biliniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millette Sesleniş' programında alınan kararları açıklaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine Toplantısı'nın bu haftaki gündeminin illerdeki seyahat yasaklarının olması bekleniyor. Geçen hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izninin benzerinin 20 yaş altı için de olması vatandaşların beklediği konular arasında. Son olarak da haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasakları masada olacak. Son olarak da binlerce çift, hazırlıklarını yaptıkları düğünleri yapabilecekler mi? sorusunun da bu haftaki kaine toplantısında yanıt bulması bekleniyor. Yani düğün salonlarının son durumunun da masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
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