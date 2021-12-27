Geçtiğimiz hafta 20 lirayı aşan Euro, 18 lirayı aşan Dolar ve 1000 lirayı aşan gram altın fiyatları vatandaşların gözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek kabine toplantısına çevirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin gündemde olduğu kabine toplantısında alınan kararları açıklamasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan hızlı düşüş hafta boyunca vatandaşın gündeminden düşmedi. Yeni seneye sayılı günler kala kabine toplantısı yeniden gündem oldu. İşte kabine toplantısı ne zaman, bu hafta kabine toplantısı var mı sorusunun cevabı