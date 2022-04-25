BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili 3 gün olacak. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi gününe den gelirken son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 güne uzatılması için 5 ve 6 Mayıs günlerinin de resmi ve ya idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi durumunda sadece memurlar 9 günlük bayram izninden faydalanabilecek.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor, resmi bir bilgi gelmesi halinde haberimizde yer alacak.