Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündemindeki konular neler?
Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısında Evlilik kredisi, vergisiz telefon ve bilgisayar gibi konuların ele alınması bekleniyor. Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz (vergisiz) telefon satışı detayları için bir sonraki toplantı işaret edilmişti. İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihine ilişkin merak edilenler...
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Türkiye gündemini yakından takip edenler Kabine Toplantısı tarihini sorguluyor. Normal şartlarda her 2 hafta da bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle 18 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı düzenlenmedi. Gözler "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündemindeki konular neler?" sorusuna çevrildi. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
Son Kabine toplantısı 5 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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GÜNDEMDE ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET VE CEP TELEFONU DESTEĞİ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül tarihindeki toplantı ardından, ''Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. '' ifadelerine yer vermişti.
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KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem maddelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.