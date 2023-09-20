Türkiye gündemini yakından takip edenler Kabine Toplantısı tarihini sorguluyor. Normal şartlarda her 2 hafta da bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle 18 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı düzenlenmedi. Gözler "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündemindeki konular neler?" sorusuna çevrildi. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...