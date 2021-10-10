Bakanlar Kurulu toplanarak yeni düzenlemelere ilişkin kararlar alacak. Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin seviyelerini aşması ile gözler toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? İşte son durum

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir önceki Kabine toplantısı 27 Eylül'de gerçekleşmişti. Genellikle Bakanlar Kurulu'nun 2. hafta bir toplandığı düşünülürse yeni toplantının 11 Ekim Pazartesi toplanması bekleniyor.