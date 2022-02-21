Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Toplantıda koronavirüsle mücadelede başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. Peki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta olacak mı? İşte kabine toplantısına dair detaylar...