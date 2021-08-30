Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri ile ilgili tedbir alınıp alınmayacağını merak ediyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine Toplantısı en son 19 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Ancak Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta toplanması ön görülüyor. Son toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak, aşılama süreci değerlendirilmişti.