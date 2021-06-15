Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu korona vaka sayılarında yaşan düşüşle beraber araştırılıyor. Son Kabine Toplantısı'nda gelen esnetilmelerin ardından yeni esnetilmelerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? İşte merak edilip araştırılan konunun detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 7 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda yeni esnetilme kararlarının alınması öngörülüyor.