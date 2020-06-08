Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak kabine toplantısının 9 Haziran Salı ya da 11 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantının başlangıç saati ise 15.30 olarak öne çıkıyor. Toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millette Sesleniş' programında alınan kararları açıklaması bekleniyor.