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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman bugün mü yarın mı? Kabine ne zaman ve nerede toplanıyor, gündem konuları neler, hangi konular konuşulacak?

        Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var?

        İki hafta aranın ardından Kabine bir kez daha toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabinede İBB'deki soruşturma süreci, 'Terörsüz Türkiye' ve dış politika gündem konuları masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:23
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        • 1

          İki haftalık bir sürenin ardından Kabine bir kez daha toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede İBB'deki yolsuzluk soruşturması, Suriye, terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, İsrail Gazze ve “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından 24 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        • 3

          İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.

          Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.

          Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

        • 4

          “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE DIŞ POLİTİKA

          Kabinede “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.

          Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

          Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları,

          Terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD’den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.

          İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.

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