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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 9 Ocak Yılın ilk Kabine Toplantısı gündeminde neler var, saat kaçta? EYT, Sözleşmeliye kadro...

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü?

Kabine Toplantısı kararları için gözler yılın ilk toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın gündeminde; enflasyon ile mücadele, yargı paketi, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro gibi konular ön plana çıkıyor. İşte Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih ve saat hakkında merak edilenler...

Giriş: 09.01.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurmuştu. Peki, yeni yılın ilk Kabine toplantısı ne zaman? İki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın tarihi, saati ve gündeminde yer alan maddeler hakkında güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

  • YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

     Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, 2023 yılının ilk toplantısını 9 Ocak 2023 Pazartesi yani bugün düzenlenecek. Toplantının saat kaçta düzenleneceği açıklanmadı fakat saat 15:00 - 16:00 arasında yapılması ön görülüyor.

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Kabinenin gündeminde kritik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, meclis çalışmaları, dış politika, ekonomi, enflasyon ve terörle mücadele gibi başlıkların olması beklenirken, sözleşmeliye kadro ve yargı paketinin de Kabine'nin gündeminde olduğu belirtiliyor.

  • SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son kabine toplantısı 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. 3 saat 50 dakika süren toplantıda EYT, fahiş fiyat artışları ana gündem maddesi olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

    2024'te enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, 'fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini' ifade etti. Sağlık hizmetlerinde Türkiye'yi en ileri devletler seviyesine yükselttiklerini belirten Erdoğan, geçtiğimiz yıl 6 milyon insana ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi. Gübre ve yem fiyatları nisan ayına kadar sabitlenirken, Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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