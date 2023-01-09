SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son kabine toplantısı 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. 3 saat 50 dakika süren toplantıda EYT, fahiş fiyat artışları ana gündem maddesi olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

2024'te enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, 'fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini' ifade etti. Sağlık hizmetlerinde Türkiye'yi en ileri devletler seviyesine yükselttiklerini belirten Erdoğan, geçtiğimiz yıl 6 milyon insana ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi. Gübre ve yem fiyatları nisan ayına kadar sabitlenirken, Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.