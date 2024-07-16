EMEKLİ EK ZAMMI NETLEŞİYOR

En düşük emekli aylığının da 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükselmesi, düzenlemeden yararlananların sayısının da 1.8 milyon değil, 3 milyon 200 bin kişiye çıkması bekleniyor. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.