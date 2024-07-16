Kabine bugün toplanıyor: Kabinenin gündeminde emekli ek zammı var!
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kabinede birçok konu masaya yatırılacak ancak en önemli gündem konusu emekli ek zammı olacak. Kabinenin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam hakkında Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
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Bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısına döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabinede birçok konu ele alınacak ancak ana gündem maddesi emekli ek zammı olacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte, detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantı bitiminde, Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Milyonlarca emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'nda olacak. Buna göre emekli maaşlarında kök aylığa bir düzenlemenin söz konusu olmayacağı, sadece Hazine desteği verilmesi bekleniyor.
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EMEKLİ EK ZAMMI NETLEŞİYOR
En düşük emekli aylığının da 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükselmesi, düzenlemeden yararlananların sayısının da 1.8 milyon değil, 3 milyon 200 bin kişiye çıkması bekleniyor. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.
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Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların ve son NATO toplantısının bölgesel değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor.