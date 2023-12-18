Kabine Toplantısı bugün mü ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı nedeniyle gözler asgari ücret zammına çevrilmişken milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli ve memur Kabine'den maaş zamlarıyla ilgili olası lkararları bekliyor. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? İşte merak edilen detaylar...