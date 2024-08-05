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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı gündem maddeleri nedir, hangi konular görüşülecek?

        Kabine bugün toplanıyor! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Önemli konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde; İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması, Instagram'a gelen erişim engeli ve ekonomik konular gibi birçok madde olacak. İşte, Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 07:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 07:52
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        • 1

          3 haftanın ardından bugün yeniden toplanan Kabine Toplantısı'nın oldukça yoğun bir gündemi olacak. Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasti, Instagram, Ortadoğu'da artan gerilim ve başka ekonomik konular görüşülecek. Toplantı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı detayları...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Toplantının ana gündem maddesini İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması oluşturacak. Suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik misilleme açıklaması, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masaya yatırılacak.

          Artan gerilime karşı Türkiye'nin atabileceği adımlar ve diplomatik ilişkiler de toplantıda görüşülecek konular arasında.

        • 4

          INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

          Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

          BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

        • 5

          EKONOMİDE GÜNDEM KAYIT DIŞI

          İç politikada ise gündem ekonomi olacak. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecekken, artan denetimler de görüşülecek. Diğer yandan enflasyonla mücadelede de değerlendirilecek.

        • 6

          ESİR TAKASI MASADA

          Ankara'da geçtiğimiz hafta MİT koordinesinde gerçekleştirilen esir takası da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. ABD ve Rusya arasında 26 kişilik esir takası dünya çapında yankı uyandırmıştı.

          Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

          Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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