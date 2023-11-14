Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!

        Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!

        Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda son Kabine toplantısı 31 Ekim Salı günü toplandı. Genellikle Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılıyor. Bu nedenle bugün Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte Kabine toplantısıyla ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kabine toplantısı tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlar bir önceki toplantının üzerinden geçen 2 haftanın ardından merak edilior. Kesin olmamakla birlikte Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir defa yapılıyor. Son toplantı 31 Ekim Salı günü yapılmıştı. Peki, bugün Kabine toplantısı yapıalcak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        • 2

          BugüKABİNE TOPLANTISI

          Genellikle 2 haftada bir düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti

          Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 14 Kasım Salı günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?

          Henüz toplantı tarihi netleşmemekle birlikte yapılması halinde Kabine'de; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili gelişmeler ve ev hanımlarına emeklilik ile ilgili konuların yer alması bekleniyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Habertürk Anasayfa