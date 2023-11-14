Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?



Henüz toplantı tarihi netleşmemekle birlikte yapılması halinde Kabine'de; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili gelişmeler ve ev hanımlarına emeklilik ile ilgili konuların yer alması bekleniyor.