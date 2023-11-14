Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda son Kabine toplantısı 31 Ekim Salı günü toplandı. Genellikle Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılıyor. Bu nedenle bugün Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte Kabine toplantısıyla ilgili merak edilen detaylar...
- 1
Kabine toplantısı tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlar bir önceki toplantının üzerinden geçen 2 haftanın ardından merak edilior. Kesin olmamakla birlikte Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir defa yapılıyor. Son toplantı 31 Ekim Salı günü yapılmıştı. Peki, bugün Kabine toplantısı yapıalcak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
- 2
BugüKABİNE TOPLANTISI
Genellikle 2 haftada bir düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti
Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 14 Kasım Salı günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.
- 3
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?
Henüz toplantı tarihi netleşmemekle birlikte yapılması halinde Kabine'de; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili gelişmeler ve ev hanımlarına emeklilik ile ilgili konuların yer alması bekleniyor.
-
- 4