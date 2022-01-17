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Kabine Toplantısı ne zaman, bu akşam yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Türkiye'nin gündeminde son birkaç hafta içinde hızla artan koronavirüs vakaları var. Omicron varyantının etkisiyle hızla artan koronavirüs vaka sayılar ve bilim toplantısında PCR testine ilişkin açıklanan yeni kararlar kabine toplantısı araştırmalarının artmasına neden oldu. Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

17.01.2022 - 10:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ve kabine toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği gibi omicron varyantının etkisiyle koronavirüs günlük vaka sayıları geçtiğimiz hafta 80 bin sınırına dayanmıştı. Güncel kabine toplantısının ana gündem maddesinin koronavirüs pandemisi ve pandemiye ilişkin yeni tedbirler olması bekleniyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusunun cevabınıaraştırıyor. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ile ilgilği merak edilenler... 

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

    Bilindiği gibi Kabine toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor. Son Kabine toplantısının 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmiş olması kabine toplantıası 17 O cak Pazartesi mi olacak sorusunu gündeme getirmişti. 

  • CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgiye görte bu hafta yapılmaıs gereken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün değil 19 Ocak Çarşamba günü yapılmesi bekleniyor. Kabine toplantısının saat 15:00’te başlayacağı, sona ermesinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklayacağı söyleniyor. 

  • Kabine toplantısında konuşulması beklenen konuların arasında yeni koronavirüs tedbirleri yer alıyor. 

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