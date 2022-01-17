Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ve kabine toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği gibi omicron varyantının etkisiyle koronavirüs günlük vaka sayıları geçtiğimiz hafta 80 bin sınırına dayanmıştı. Güncel kabine toplantısının ana gündem maddesinin koronavirüs pandemisi ve pandemiye ilişkin yeni tedbirler olması bekleniyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusunun cevabınıaraştırıyor. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ile ilgilği merak edilenler...