Türkiye'de bir kez daha tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs salgınında vaka sayısında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlar, yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?