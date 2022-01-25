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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden koronavirüs salgınında vaka patlaması yaşanıyor. Birkaç hafta içinde 3'e katlanarak artan koronavirüs nedeniyle gözler yeniden kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

25.01.2022 - 10:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'de bir kez daha tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs salgınında vaka sayısında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşlar, yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. Peki  bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

  • BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    2022 yılının ilk kabine toplantısı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılar 15 günde 1 gerçekleştirildiği için bu hafta kabine toplantısı yapılması beklenmiyor.

  • YENİ KABİNE TOPLANTIIS NE ZAMAN?

    Bir sonraki kabine toplantısının 2 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması öngörülüyor.

  • Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilmiş, ekonomideki gelişmeler ele alınmış ve koronavirüs salgınında son durum masaya yatırılmıştı.

     

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