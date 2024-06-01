Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında; 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, ekonomik gelişmeler yer alıyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?" İşte detaylar...