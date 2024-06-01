Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Son olarak 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, terörle mücadele, iç ve dış politikaya ilişkin konular ele alınmıştı. Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği yeni Kabine Toplantısı'nın tarihini haberimizde derledik. İşte 2024 Kabine Toplantısı konuları ve toplantının gerçekleşeceği tarih...
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Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında; 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, ekonomik gelişmeler yer alıyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?" İşte detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.'' sözlerine yer vermişti.
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KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken 9. Yargı Paketi 'nin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.
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