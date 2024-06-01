Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?

        Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Son olarak 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, terörle mücadele, iç ve dış politikaya ilişkin konular ele alınmıştı. Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği yeni Kabine Toplantısı'nın tarihini haberimizde derledik. İşte 2024 Kabine Toplantısı konuları ve toplantının gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında; 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, ekonomik gelişmeler yer alıyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?" İşte detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.'' sözlerine yer vermişti.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken 9. Yargı Paketi 'nin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Habertürk Anasayfa