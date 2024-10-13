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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta mı? Yeni Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı yapılıyor. Her toplantıda olduğu gibi Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısında önemli kararlar alınacak. Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta mı? Yeni Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:51
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        • 1

          Kabine Toplantısı tarihi gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        • 2

          YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının yeni tarihinin 14 Ekim olması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

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