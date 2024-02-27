Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok konu ele alındı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...