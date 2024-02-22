Kabine Toplantısı ne zaman? 23 Şubat Cuma yarın Kabine Toplantısı var mı?
Ülkenin önemli konularının ele alındığı Kabine Toplantısı en son 12 Şubat'ta yapıldı. Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika gibi birçok konu ele alındı. Peki, bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
- 1
İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Her toplantıda ekonomik, siyasi ve sosyal konular ele alıyor. En son 12 Şubat'ta Kabine toplandı. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman? 23 Şubat Cuma yarın Kabine var mı? İşte, detaylar...
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bundan yola çıkarak, Kabine Toplantısı'nın 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
- 3
KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.
-
- 4
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?
Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği açıklandı.