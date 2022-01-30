Dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden koronavirüs salgınında vaka patlaması yaşanıyor. Birkaç hafta içinde 3'e katlanarak artan koronavirüs nedeniyle gözler yeniden kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...