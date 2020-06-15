Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının bu hafta Pazartesi ya da Salı günü yapılması bekleniyor.