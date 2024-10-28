Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? 28 Ekim Kabine Toplantısı gündemde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları toplantının hemen bitiminde duyuruluyor. Gündemde, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik operasyonlar ile Orta Doğu'da giderek artan tansiyon olacak. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 28 Ekim Kabine Toplantısı kararları, sonuçları ve gündemine dair detaylar
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Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de toplanıyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine'nin bu haftaki toplantısı saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesinin TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısı, yenidoğan çetesine ilişkin son durum olacak. Toplantı sonrası Kabine kararları açıklanacak. İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları…
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere 28 Ekim Pazartesi günü toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00 civarı başlaması bekleniyor. Daha sonra kararlar ve sonuçları duyurulacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.
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YENİDOĞAN ÇETESİ
İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü 'yenidoğan çetesi'ne yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek.
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TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI ELE ALINACAK
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek.
Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Atılacak adımlar ele alınacak.
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İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak.
İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı.
"İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.
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