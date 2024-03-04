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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: Gözler Külliye’de! 4 Mart 2024 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kabine Toplantısı kararları: 4 Mart 2024 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanıyor. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomideki yol haritası ve fahiş fiyatlar ile enflasyona ilişkin atılacak adımlar, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? İşte 4 Mart 2024 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:27
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        • 1

          Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar ve sonuçlar açıklanacak. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 12 Şubat’ta yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatırılacak başlıklar da merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

          Kabine gündeminde; Yerel seçimler, öğretmen atamaları, F-16 süreci ve diğerleri...

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında; yerel seçimlerin, öğretmen atamalarının ile iç ve dış siyasetin görüşülmesi bekleniyor

          Toplantının başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 4 Mart 2024 Pazartesi günü Ankara Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısı saat 15.00'da başlayacak. Kabine toplantısı kararları ve sonuçlarının 19.00 civarında paylaşılması bekleniyor.

        • 4

          ET FİYATLARI MASADA

          Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.

          SEÇİM GÜVENLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

          Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçim güvenliği için de yürütülen çalışmalar ele alınacak.

          TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE

          Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

          Dış politikada ana gündem Gazze olacak. Gazze'deki son durum, ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Gazze'ye yardımlar da görüşülecek.

          Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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