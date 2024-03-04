Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar ve sonuçlar açıklanacak. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 12 Şubat’ta yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatırılacak başlıklar da merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları