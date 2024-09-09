Kabine toplantısı kararları ve sonuçları: 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ne oldu, gündemde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları merak ediliyor. Toplantıda Narin Güran cinayeti soruşturması, ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
- 1
Kabine toplantısı kararları ve sonuçları milyonların gündeminde yer alıyor. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Yapılması halinde masada öncelikli olarak Narin Güran cinayeti soruşturması konusunun olması bekleniyor. Peki 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak, kabine kararları ne oldu, gündemde neler var?
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı, saat 15.00’te başlayacak.
- 3
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?
Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Toplantıda Narin Güran cinayeti soruşturmasının da ele alınması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Eylül saat 15.00’da toplanacak. Kabine Toplantısı kararlarının, toplantının sona ermesinin ardından paylaşılması bekleniyor.
-