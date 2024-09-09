Kabine toplantısı kararları ve sonuçları: 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ne oldu, gündemde neler var?

Kabine toplantısı kararları ve sonuçları milyonların gündeminde yer alıyor. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Yapılması halinde masada öncelikli olarak Narin Güran cinayeti soruşturması konusunun olması bekleniyor. Peki 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak, kabine kararları ne oldu, gündemde neler var?