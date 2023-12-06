Kabine Toplantısı kararları, Beştepe'de iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Son olarak 20 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 6 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret, gizli fon davası ve fenomen soruşturmasının yanı sıra asgari ücret süreci gibi konular ele alınacak. İşte 6 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündem maddeleri hakkında detaylar...