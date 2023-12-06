Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son olarak 20 Kasım'da Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştı. 6 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı gündeminde; İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin merak edilenler...
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Kabine Toplantısı kararları, Beştepe'de iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Son olarak 20 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 6 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret, gizli fon davası ve fenomen soruşturmasının yanı sıra asgari ücret süreci gibi konular ele alınacak. İşte 6 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündem maddeleri hakkında detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının 6 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
6 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve konuları toplantının ardından açıklanacak.
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KABİNE TOPLANTISINDA BU KONULAR KONUŞULACAK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları”, “Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret”, “gizli fon davası ve fenomen soruşturması”nın yanı sıra “asgari ücret süreci” gibi konular ele alınacak.
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