Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Özellikle ekonomik konularının masada olduğu toplantının kararları merak ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı saat 15.20'de başladı. Toplantının ana gündem maddelerini ise memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte, 3 Temmuz 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ile ilgili detaylar...