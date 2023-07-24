Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 24 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu?
Kabine Toplantısı kararları açıklaması heyecanla bekleniyor. Orta Vadeli Program, ev kadınlarına emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi önemli konuların masaya yatırılması beklenen Kabine Toplantısı 15.50'de başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. İşte, 24 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...
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Kabine Toplantısı kararları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50 itibarı ile basına kapalı olarak başladı.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?
Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları merak ediliyor. Özellikle ekonomi konularının gündemde olduğu Kabine Toplantısı devam ediyor. İşte, 24 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...
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24 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Kabine Toplantısı sonuçları henüz belli olmadı. Kararların toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında açıklanması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Toplantının ana gündemini ekonomik gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program hakkında Kabine'yi bilgilendirmesi beklenirken; Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları da görüşülecek.
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FAİZ KARARI VE ENFLASYON
Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak. Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.
TOPLU SÖZLEŞME
Kamu personeline yönelik toplu sözleşme de Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bilgilendirme yapması bekleniyor.
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KİRA ARTIŞI
Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, fahiş kira artışına giden ev sahiplerine yönelik cezalar verilebileceğini dile getirirken, boş konutlar için de adımların atılabileceğini söylemişti.
KÖRFEZ TURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin 3 gün süren Körfez ülkelerine yönelik ziyaret de Kabine'nin gündemine gelecek. 3 ülkeyle yapılan farklı alanlardaki 18 anlaşması masaya yatırılacak.
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TAHIL KORİDORU VE DIŞ POLİTİKA
Dış politikada en önemli konulardan birisini de Tahıl Koridoru oluşturuyor. Tahıl Koridoru anlaşmasının bitmesinin ardından Türkiye-Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda anlaşmanın detayları da Kabine'de görüşülecek.
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