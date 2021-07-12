Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugün kabine toplantısına çevrilmişti. Merakla beklenen Bakanlar Kurulu kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

İŞTE ALINAN KARARLAR

"Normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada saygına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma aşılamadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram vesilesiyle ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı başlayacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

BAYRAM TATİLİ BELLİ OLDU

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar.