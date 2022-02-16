KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA DİĞER KONULAR

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.